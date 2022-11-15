Транспортные полицейские в Карелии сняли с поездов пассажиров, устроивших пьяный дебош

Помощь полиции понадобилась трем поездным бригадам из-за неадекватного поведения пассажиров.

Как рассказали в транспортной полиции Карелии, сотрудники ведомства трижды выезжали к поездам, где пассажиры не реагировали на замечания проводников. Так, на станции Петрозаводск в пассажирском поезде сообщением «Мурманск - Москва» был выявлен 32-летний житель Курской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал отдыху пассажиров.

На станции Сегежа на неадекватное поведении пассажира поезда сообщением «Москва -Мурманск» пожаловался полицейским начальник состава. Стражи порядка установили личность нарушителя. Им оказался 45-летний житель Мурманской области. Он злоупотреблял спиртными напитками, выражался нецензурной бранью и игнорировал требования поездной бригады.

Кроме этого, пассажиру поезда сообщением «Санкт – Петербург - Мурманск» также было отказано в проезде в связи с тем, что при посадке в вагон на станции Петрозаводск 39 – летний житель Красноярского края был пьян.

Все нарушители получили штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а в отношении уроженца Мурманска составлен еще и административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, росгвардейцы в Карелии стали чаще выезжать на пьяные дебоши.