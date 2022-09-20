Трасса «Кола» в соседнем регионе с Карелией погрузится во тьму через неделю

Временное отключение освещения на участке федеральной трассы предусмотрено в Мурманской области, сообщили в Упрдор «Кола».
С 10 по 14 октября будет отключено освещение участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» вблизи съезда к Апатитам (около километрового знака 1230-й км автодороги Р-21).
Причина временного обесточивания осветительных приборов — выполнение филиалом сетевой компании необходимых плановых работ с электрооборудованием.
В Упрдор «Кола» просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по этому участку в указанный период.
Ранее сообщалось, темнота привела жителей района Карелии к главе администрации.
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