Трасса возле Петрозаводска будет готова к началу зимы 2023 года (ВИДЕО)

До 30 ноября следующего года планируется полностью завершить реконструкцию трассы Петрозаводск–Суоярви.

В Минтрансе республики рассказали о продолжающейся реконструкции участка автодороги «Петрозаводск–Суоярви», проходящей в рамках федеральной программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года».

Дорожники возводят земляное полотно, укладывают новое покрытие, меняют освещение, обустраивают водоотвод с 25-го по 33-й километр трассы.

В Минтрансе сообщили, что полностью завершить реконструкцию на участке трассы планируется до 30 ноября 2023 года.