Трассу «Кола» будут перекрывать несколько дней из-за киносъемок в соседнем с Карелией регионе

В Мурманской области на этой и следующей неделе московская компания будет снимать фильм, сообщили в Упрдор «Кола».

В ФКУ Упрдор «Кола» сообщили о том, что 11 ноября с 09.00 до 18.00 на 1 541 километре автодороги, недалеко от города Заполярный перекроют движения всех машин из-за работы съемочной группы московской компании «Вега Фильм».



Автомобили будут пропускать каждые 15 минут. С 13 по 16 ноября, ежедневно с 06.00 до 00.00, в том же режиме и по той же причине перекроют движение на 1 504 километре автодороги «Кола», вблизи Титовского перевала.



Дорожники просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок.