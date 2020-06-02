Трассу "Кола" в Карелии будут перекрывать из-за буровзрывных работ

Будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в Сегежском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

На трассе "Кола" в Сегежском районе будет временно закрыто движение для всех видов транспорта, в связи с проведением буровзрывных работ.

Работы будут проводиться 8, 9 и 10 июня с 14.00 до 17.00.

Водителей просят учесть эту информацию, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

Ранее сообщалось, что 4 июня федеральную трассу Р-21 "Кола" полностью перекроют на три часа из-за разводки Ладожского моста.