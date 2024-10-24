Трассу на юге Карелии сковало льдом

Трасса в Олонецком районе покрылась сплошным льдом.
Водители-очевидцы предупредили в сети об опасности, которая подстерегает на трассе на юге Карелии.
Автомобилист записал видео, которое опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Лед на трассе зафиксировали в Олонецком районе.
«Мотыляет. Сплошной лед», — отметил очевидец в видеозаписи.
«Будьте внимательны. Местами лёд» — написали в сети.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание