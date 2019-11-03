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Новости. Общество
16:15, 03 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

Трассы в Карелии не будут очищать от снега

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Текущей зимой отдельные участки федеральных автодорог Карелии будут содержаться под уплотненным снежным покровом, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

При содержании дороги в "накате" образующийся хорошо укатанный, плотный поверхностный слой снега толщиной в среднем до 5 см поддерживают в ровном состоянии:

- трасса А-121 "Сортавала" – на участке с 197 по 215 км на старом направлении через п. Ихала и на старом направлении через п. Щеккила, Кутчезеро, Крошнозеро с 424 по 445 км;

- А-137 автомобильная дорога Р-21″Кола" Тикша – Ледмозеро –Костомукша – граница с Финляндией;

- А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску – с 42 по 130 км.


Во избежание скольжения на уплотненном покрове грейдерами нарезаются продольные бороздки, создается рифленая поверхность. Для этого используются специальные зубчатые и сетчатые ножи. Дополнительно дорога обрабатывается фрикционными противогололедными материалами, это может быть песок или отсев. При повышении температуры и интенсивном таяние снега снежное покрытие убирается с дороги в течение нескольких дней.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения максимальная скорость на данных участках дороги ограничивается до 60 км/час. 

Напомним,  11 октября три автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии.

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