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«Травма тяжёлая», — Охлопков рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП на снегокате в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:16, 20 Ноября 2023
фото: © AgFang / Istockphoto

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Врачи делают всё возможное, чтобы мальчик полностью поправился.

Михаил Охлопков в своем телеграм-канале сообщил о состоянии мальчика, который получил травмы в ДТП, когда кскатился с горки на снегокате.

Зима полностью вступила в свои права, а, значит, началось время детских травм, связанных с катанием на «ватрушках», санках, ледянках на несанкционированных горках без соблюдения мер безопасности, отметил глава республиканского ведомства.

В воскресенье, 19 ноября, в детскую республиканскую больницу им И. Н. Григовича поступил 8-летний мальчик с травмами позвоночника после катания на санках. Ребенок врезался в колесо автомобиля, напомнил министр.

«Травма тяжёлая, состояние средней тяжести. Врачи делают всё возможное, чтобы он полностью поправился. Но в течение 6 недель у юного пациента будет постельный режим. А потом несколько месяцев — реабилитация», — написал глава Минздрава Карелии.

Как уточнил Михаил Охлопков, в ДРБ лечатся 5 детей с различными травмами. Дети катались с горок на санках, «ватрушках», ледянках.

Ранее мы сообщали, при каких обстоятельствах пострадал в ДТП ребенок в Петрозаводске. Напомним, автомобиль Hyundai ix35, которым управлял 52-летний водитель, наехал на 8–летнего ребенка, который скатился с горки прямо на дорогу.

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