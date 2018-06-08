Трех подростков из Петрозаводска отправили под суд за угоны автомобилей

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В Петрозаводске перед судом предстанут трое подростков, обвиняемых в угонах автомобилей, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в августе, октябре и ноябре 2017 года трое петрозаводских подростков угнали в карельской столице УАЗ-3960, а также дважды попытались угнать ВАЗ-2104.
Несовершеннолетние злоумышленники проникали в машины и с помощью подручных средств и пытались их завести.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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