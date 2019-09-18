Трехлетний малыш и женщина пострадали в ДТП на трассе в Карелии

В Сегежском районе автомобиль вылетел в кювет из-за невнимательности водителя, пострадали женщина и ребенок, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник 04.20 на 711 км федеральной автодороги "Кола" 29-летний житель Мурманска на Kia Rio не справился с управлением и съехал в кювет. Как пояснил водитель, он отвлекся от управления.

В ДТП ушибы получили 3-летний пассажир (находился в детском удерживающем устройстве) и 23-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.