Трехлетний малыш и женщина пострадали в ДТП на трассе в Карелии

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В Сегежском районе автомобиль вылетел в кювет из-за невнимательности водителя, пострадали женщина и ребенок, сообщает УГИБДД по Карелии.
Во вторник 04.20 на 711 км федеральной автодороги "Кола" 29-летний житель Мурманска на Kia Rio не справился с управлением и съехал в кювет. Как пояснил водитель, он отвлекся от управления.
В ДТП ушибы получили 3-летний пассажир (находился в детском удерживающем устройстве) и 23-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Проводится проверка.
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