Тренер олимпийского чемпиона и создатель федерации тхэквондо в Карелии отмечает день рождения

День рождения отмечает Сергей Николаевич Петров.

Глава Карелии в соцсети поздравил с днем рождения Сергея Петрова — тренера, который подарил республике олимпийского чемпиона.



Именно Сергей Николаевич создал в Карелии федерацию тхэквондо и много лет ее возглавляет. Сегодня он также является одним из тренеров основного состава мужской сборной страны по тхэквондо, отметил руководитель региона.

Среди учеников Сергея Петрова много талантливых спортсменов. Но главный победитель, конечно, Владислав Ларин, который завоевал золото Олимпиады в Токио, напомнил глава республики.

«Безусловно, это результат огромного каждодневного труда и самого спортсмена, и его тренера!» — добавил Артур Парфенчиков.



«Сергей Николаевич, не сомневаюсь: впереди у ваших ребят — новые победы и достижения! В Карелии обязательно будут новые чемпионы! Здоровья вам, терпения и успехов» — написал в сети глава республики.