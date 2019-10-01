Тренировка по гражданской обороне пройдет в Петрозаводске - сирены не будет

В Петрозаводске 1 и 2 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

После поступления сигнала о начале тренировке состоялся сбор оперативного штаба МЧС и был развернут подвижный пункт управления главы Карелии.



Прошло селекторное совещание.



В ходе тренировки будет проверена работа органов управления и системы оповещения на всех уровнях. Но звукового сигнала в городе не будет.



Запланирован большой комплекс практических мероприятий во всех муниципальных образованиях республики:



- проведение смотров сил и средств с проверкой готовности их к действиям по предназначению;



- развертывание объектов гражданской обороны (пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сборно-эвакуационных пунктов, подвижных пунктов питания, защитных сооружений гражданской обороны);



- проведение учений по ликвидации крупномасштабных ЧС.



Также в ходе штабной тренировки пройдут дни открытых дверей, посвященных Дню гражданской обороны.