Тренировка по гражданской обороне пройдет в Петрозаводске - сирены не будет

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В Петрозаводске 1 и 2 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.
После поступления сигнала о начале тренировке состоялся сбор оперативного штаба МЧС и был развернут подвижный пункт управления главы Карелии.
Прошло селекторное совещание.
В ходе тренировки будет проверена работа органов управления и системы оповещения на всех уровнях. Но звукового сигнала в городе не будет.
Запланирован большой комплекс практических мероприятий во всех муниципальных образованиях республики:
- проведение смотров сил и средств с проверкой готовности их к действиям по предназначению;
- развертывание объектов гражданской обороны (пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сборно-эвакуационных пунктов, подвижных пунктов питания, защитных сооружений гражданской обороны);
- проведение учений по ликвидации крупномасштабных ЧС.
Также в ходе штабной тренировки пройдут дни открытых дверей, посвященных Дню гражданской обороны.
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