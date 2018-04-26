Треть школьных учебников России забраковали

Треть школьных учебников, претендующих на включение в федеральный перечень, не прошли независимую экспертизу и одобрения Минобрнауки не получат.

Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева, передат "Интерфакс".

"В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 - положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы", - сказала Васильева, которую цитируют в пресс-службе министерства.

Федеральный перечень учебников был значительно сокращен в 2014 году, сейчас в нем около 1,3 тыс. пособий. Васильева осенью прошлого года заявляла, что даже такое количество считает слишком большим. Тем не менее, в ходе подготовки нового перечня издательства подали документы на 1,8 тыс. изданий; каждый учебник прошел заказанную издательством экспертизу. В Минобрнауки сочли, что такого исследования недостаточно, и все 1,8 тыс. книг в этом году отправились на дополнительную экспертизу (число заключений меньше, чем учебников, поскольку многие пособия выпускаются сериями). Результаты этой дополнительной экспертизы и стали известны в четверг.

Дополнительная экспертиза проводится впервые. Минобрнауки считает, что качество учебников в России слишком велико, и экспертизы, которые проводятся за счет издательства, не всегда объективны: иногда пропускают очевидные ошибки, неточности и спорные формулировки.

Министерство также отмечает, что выполняет поручение президента РФ по улучшению качества школьных пособий. Тем не менее, ряд издательств, чьи учебники могут не попасть в перечень, с подходом профильного ведомства не согласны - они считают, что министерство предвзято относится к их пособиям, многие из которых уже хорошо зарекомендовали себя в школах.