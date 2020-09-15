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Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор юному жителю Карелии, виновному в смерти друзей на Ладоге

Новости. Криминал
10:13, 16 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Третьим кассационным судом общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Сортавалы, которого осудили за гибель трех подростков, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Как объяснила адвокат Елена Аскерова, несмотря на то что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы.

В феврале 2020 Верховный суд Карелии заменил наказание юноше на более строгое – в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Третий кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобы осужденного, его защитников и законного представителя, оставил приговор Питкярантского городского суда и апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Карелии без изменений, жалобы – без удовлетворения.

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