Верховный суд Карелии ужесточил наказание юноше, обвиняемому в смерти друзей на Ладоге

Апелляционные жалобы четверых адвокатов по делу Андрея Жильцова остались без удовлетворения.

Во вторник 4 февраля в Верховном суде Карелии судья Елена Власюк рассмотрела апелляцию на решение Питкярантского городского суда по делу 19-летнего Андрея Жильцова, обвиненного в смерти друзей на Ладоге.

Ранее адвокаты Елена Аскерова и Сергей Чернов, а также Андрей Жильцов и его папа Юрий Жильцов подали в Верховный суд Карелии апелляционные жалобы на решение Питкярантского городского суда, приговорившего 15 ноября 19-летнего Андрея к 1,9 года ограничения свободы, признав виновным в причинении смерти по неосторожности трем своим друзьям на Ладоге в 2017 году.

Защита попросила высшую инстанцию отменить приговор Питкярантского районного суда Карелии от 15 ноября и оправдать Андрея Жильцова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В заседании Верховного суда 4 февраля приняли участие сторона обвинения, адвокаты обвиняемого Жильцова, а также пострадавшие Алексеевы и их адвокат Станислав Стефанов.

В прениях прокурор заявил, что Жильцов признан судом первой инстанции виновным законно и обоснованно, а назначенное наказание - слишком мягким для исправления.

"По вине осужденного лишились жизни три человека, которые были его друзьями, однако до сегодняшнего дня чувство вины у Жильцова не появилось, - сказал прокурор. - Он безразлично относится к наступившим последствиям, испытывая лишь страх перед уголовным наказанием".

Прокурор считает поведение Жильцова циничным по отношению к родителям погибшего Алексеева, а также говорит о том, что он выводов для себя никаких из случившейся трагедии не сделал.

"Он несет опасность для жизни и здоровья окружающих его лиц, - заявил гособвинитель. - Наказаниение является несправедливым в силу чрезмерной мягкости и не будет способствовать исправлению Жильцова".

Прокурор попросил суд оставить без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов Жильцова, а принять во внимание апелляцию со стороны пострадавших Алексеевых и назначить Андрею Жильцову наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Адвокат потерпевших и сами Алексеевы поддержали гособвинителя.

Выступившая в прениях адвокат Андрея Жильцова Елена Аскерова считает произошедшее огромной трагедией, так как погибли подростки. Но при этом Аскерова отметила, что все технические экспертизы указывают на то, что произошедшее стало несчастным случаем, а не преступлением Жильцова.

"Он просто держал руль и ехал прямо, - сказала Аскерова. - Если бы не сильный ветер и волна, способствовавшие опрокидованию лодки, трагедии бы не произошло".

Также адвокат обвиняемого Жильцова не считает его поведение циничным, а, наоборот, говорит о его психологических и эмоциональных переживаниях о случившемся. И не понимает, почему его надо помещать в исправительное учреждение.

"Отчего его надо исправлять? - спрашивает Аскерова. - Прошу суд апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить, отменить приговор и оправдать Андрея Жильцова".

Со своей стороны защитник Андрея Жильцова Сергей Чернов попросил суд либо отменить приговор первой инстанции и оправдать подзащитного, либо направить дело на пересмотр в новом судейском составе.



Обвиняемый Жильцов поддержал своих адвокатов и признался, что дело длится уже более двух с половиной лет, поэтому он устал от переживаний и очень хочет, чтобы было принято справедливое решение.

Судья Елена Власюк, выслушав доводы обеих сторон, решила частично удовлетворить апелляционные жалобы гособвинения и потерпевших Алексеевых.



Приговор Питкяранского городского суда от 15 ноября 2019 года было принято изменить и назначить Андрею Жильцову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.



Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.



Как объяснила адвокат Елена Аскерова, несмотря на то что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.



Подробнее о деле погибших на Ладоге подростков читайте в статье "Мама, не плачь".