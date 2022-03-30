Суд в Петербурге подтвердил невиновность представителей Роспотребнадзора Карелии в деле о гибели детей на Сямозере

Третий кассационный суд подтвердил невиновность экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович в халатности, повлекшей гибель детей на озере Сямозеро.

Сегодня, 26 апреля, Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрел кассационное представление первого заместителя прокурора Карелии на приговор Петрозаводского городского суда и кассационное постановление Верховного суда Карелии в отношении экс-руководителя управления Роспотребнадзора республики Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович. Оба фигуранта дела обвинялись в халатности, по причине которой могла произойти трагедия в Сямозеро, повлекшая массовую гибель детей.

Суд первой инстанции оправдал Анатолия Коваленко и Людмилу Котович, установив, что в их действиях нет состава преступления. Суд апелляционной инстанции это решение подтвердил. Сегодня суд кассационной инстанции согласился с решениями карельских судей, признавших невиновными Коваленко и Котович. Об этом «Столице на Онего» сообщил адвокат Михаил Ямчитский, представляющий в суде интересы Анатолия Коваленко. Защиту Людмилы Котович осуществляет адвокат Николай Флеганов.

«И суд первой, и суд апелляционной инстанции писали о том, что в действиях сотрудников Роспотребнадзора нет никаких нарушений закона и, более того, отсутствует причинно-следственная связь между какими-либо их действиями и той трагедией, которая произошла почти шесть лет назад на озере Сямозеро. И сегодня этот вывод подтвердил и Третий кассационный суд общей юрисдикции в городе Санкт-Петербурге», — заявил адвокат Михаил Ямчитский.

Ранее защита просила суд полностью оправдать Котович и Коваленко, а гособвинение — назначить для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович 6 лет колонии-поселения. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но выдали ООО «Парк-отель «Сямозеро» документ, позволивший лагерю продолжить работу. Фигуранты не признавали вину.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.