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Новости. Общество
10:58, 28 Мая 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Третья попытка приватизировать убыточные совхозы в Карелии оказалась неудачной

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Аукционы по продаже государственных пакетов акций ОАО "Совхоз Ведлозерский" и ОАО "Совхоз Толвуйский" признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Об этом говорится в протоколах торгов, размещенных на официальном сайте Фонда госимущества Карелии.

Это была уже третья попытка правительства Карелии приватизировать предприятия, но желающих их приобрести снова не нашлось.

Ранее министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов сообщил, что оба совхоза находятся на грани разрушения.

По какой цене пытаются продать совхозы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-28 12:36:21
При выбросе хлама главное не начать его рассматривать!
User
2019-05-28 12:26:14
Крепкая команда эффективных менеджеров продолжает дело вставания с колен.
Правдоруб
2019-05-28 11:10:54
Чтобы они ( минсельхоз ) не делали , не идут дела , видно , в понедельник их мама родила ( с ) .
zanoza
2019-05-28 11:02:27
Зачем продавать совхозы? Их возрождать нужно! Были же мысли по поводу их модернизации, а теперь стало слабо.
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