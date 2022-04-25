Трезвых косарей ищут в Карелии для работы на федеральных трассах

Требуются рабочие на покос травы вдоль федеральных трасс республики.

В паблике «Работа Петрозаводск» разместили объявление о поиске рабочих для уборки территорий у федеральных трасс.

Единственное требование к кандидатам — без проблем с алкоголем

В обязанности рабочих входит скашивание травы и мелких кустарников бензотриммером.

Условия: работа вахтовым методом, проживание, доставка до работы и обратно предоставляется организацией, предоставление всех расходных материалов (леска, катушки, масло, смазка, топливо для работы).

Подробнее можно узнать здесь.