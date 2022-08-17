Три автомобиля не поделили дорогу в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла в Сулажгоре.

В минувший вторник, 23 августа, в 8.05 в районе дома № 22-а по улице Новосулажгорская зарегистрировано групповое ДТП. По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 44 - летний водитель автомобиля Kia поворачивал с улицы Новосулажгорской на прилегающую территорию и не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen. Последний двигался на встречу Kia по Новосулажгорской. В результате произошло столкновение с последующим наездом на остановившийся для поворота с прилегающей территории автомобиль Toyota.

В результате ДТП травмы получил 32- летний водитель Volkswagen.

Обстоятельства происшествия выясняются.