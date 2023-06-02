Три автомобиля столкнулись на выезде с кругового перекрестка в Петрозаводске (ВИДЕО)

Две машины попытались одновременно въехать на одну полосу.

На Кукковском кольце вчера, 7 июня, произошла авария с участием сразу трех автомобилей.

ДТП случилось в 13.46 на выезде с кольца по Карельскому проспекту в сторону Кукковки. Судя по видео, грузовик выезжал с перекрестка, и в этот же момент туда же с другой полосы перед большегрузом свернул легковой автомобиль. В результате грузовик развернул легковушку, которая в этот момент задела фургон, двигавшийся по встречной полосе.

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Информации о пострадавших в аварии не было.