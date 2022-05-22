Три автомобиля столкнулись в Петрозаводске в вечерний "час пик" (ВИДЕО)

Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне на Комсомольском проспекте,

Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне в 17.25 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с Набережной Ла-Рошель, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Транспортные средства двигались по Комсомольскому проспекту во встречных направлениях.

Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, в вечерний "час пик", когда два участника ДТП совершали левый поворот на набережную Ла-Рошель, выезжая в "окно", образовавшееся в двух полосах встречного потока. В это же время третий участник ДТП двигался по Комсомольскому проспекту в прямом направлении в крайнем правом положении.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.