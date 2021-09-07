Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии после опасного маневра водителя из Москвы

Житель Москвы устроил ДТП с тремя пострадавшими на трассе «Кола» в Сегежском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 7 сентября, в 11.30 на 650 км федеральной трассы «Кола» 47-летний водитель, житель Москвы, управляя автомобилем Chevrolet при совершении обгона выехал на встречную полосу. Когда он обнаружил опасность в движении, вернулся на занимаемую полосу, где столкнулся с автомобилем "УАЗ", двигающимся в попутном направлении.

В результате ДПТ пострадал 61-летний водитель "УАЗ" и его пассажиры: 62-летняя женщина и 32-летний мужчина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, неожиданным маневром водитель в Петрозаводске поставил свой автомобиль на два колеса.