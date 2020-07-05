Три человека в Карелии заразились клещевым энцефалитом

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2341 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Из них – 651 ребенок.

В Петрозаводске зарегистрировано 975 обращений, в том числе 254 ребенка.

За прошлую неделю клещи покусали 168 человек (21 ребенок).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18,3% ( среди которых 47,5% – дети) от числа всех обратившихся.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" проведены исследования 2357 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

В Карелии лабораторно и клинически подтверждены 3 случая клещевого энцефалита.

Информацию о количестве зараженных боррелиозом в ведомстве не сообщили.

Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.