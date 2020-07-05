890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гостившая в деревне на севере Карелии семья из Москвы оказалась зараженной COVID-19 1
05.07.2020 17:22
Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии
05.07.2020 17:00
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО) 6
Сегодня 07:15
В Петрозаводске зоозащитники просят помочь накормить собак из приюта 3
Сегодня 07:25

Три человека в Карелии заразились клещевым энцефалитом

Новости. Общество
15:00, 06 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2341 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Из них – 651 ребенок.

В Петрозаводске зарегистрировано 975 обращений, в том числе 254 ребенка.

За прошлую неделю клещи покусали 168 человек (21 ребенок).

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18,3% ( среди которых 47,5% – дети) от числа всех обратившихся.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" проведены исследования 2357 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

В Карелии лабораторно и клинически подтверждены 3 случая клещевого энцефалита.

Информацию о количестве зараженных боррелиозом в ведомстве не сообщили.

Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде
29.06.2020, 08:36
За сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 30
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»