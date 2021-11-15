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Три десятка зданий в Петрозаводске отключат от отопления

Новости. Общество
10:41, 03 Декабря 2021
фото: © Максим Трунов / ТАСС

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Сегодня в Октябрьском и Первомайском районах Петрозаводска проводят работы на сетях теплоснабжения, сообщили в администрации города.

Под отключение попадут три десятка зданий.

АО «ПКС-Тепловые сети» сообщает о планируемых работах в районах Октябрьского и Первомайского проспектов. Коммунальщики проводят ремонт сегодня в течение дня на Железнодорожной улице возле дома № 6. Также земляные работы запланированы на Кондопожской улице у дома № 6. В связи с этим будет приостановлено теплоснабжение:

— с 9 до 14 часов: в домах №№ 4а, 6, 6а, 6б, 8б на Железнодорожной улице (горячая вода и отопление) и № 23а на Первомайском проспекте (отопление);

— с 13 до 19 часов: в домах №№ 7, 7А, 10б, 10, 10а, 12 на Советской улице, №№ 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 21 на Московской улице, № 4 и № 6 на Кондопожской улице, № 7 и № 9 на Октябрьском проспекте, №№ 6, 8 и 12 на Первомайском проспекте.

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Комментарии

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Hовый
2021-12-03 14:15:57
Когда нормальные люди бодрствуют, леопольдик спит. Совпадение ? Не думаю. Просто он в противоположном часовом поясе нам советы дает и ручонками жестикулирует. Учитывая, что там нет снега и тепло :)
Саныч
2021-12-03 12:45:10
Надо же, какой креативный главный инженер в ПКС. Прям аниматор. Всем устроил веселую жизнь зимой.
кир
2021-12-03 12:16:51
Это навсегда. Другой жизни у вас не будет. Всё охота на халяву как в народных сказках. А потом советы давать из другого города как управлять. Не смешите моего кота.
Саныч
2021-12-03 12:56:03
кир, не стоит поддерживать идиотов)
Leopol'd
2021-12-03 11:28:33
Уборка дорог не готова к зиме, теплоснабжение не готово, электрики не готовы... Кто из коммунальщиков следующий?
И означает ли это, что поднимать тарифы в 2022 просто не за что?
Offff
2021-12-03 11:22:08
Там где правят педроссы ..всегда разруха и аварии на водопроводах .
Горожанин
2021-12-03 11:17:54
Самое время. Морозы начались. Где раньше были?
Вася
2021-12-03 11:21:54
Горожанин, Кто где были?
Горожанин
2021-12-03 11:30:42
Вася, я понимаю, что сегодня понедельник, тяжело еще понять кто и где
Горожанин
2021-12-03 14:26:49
Саныч, так точно!
Саныч
2021-12-03 12:57:02
Горожанин, интересный у тебя календарь)
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