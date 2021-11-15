Три десятка зданий в Петрозаводске отключат от отопления

Сегодня в Октябрьском и Первомайском районах Петрозаводска проводят работы на сетях теплоснабжения, сообщили в администрации города.

Под отключение попадут три десятка зданий.

АО «ПКС-Тепловые сети» сообщает о планируемых работах в районах Октябрьского и Первомайского проспектов. Коммунальщики проводят ремонт сегодня в течение дня на Железнодорожной улице возле дома № 6. Также земляные работы запланированы на Кондопожской улице у дома № 6. В связи с этим будет приостановлено теплоснабжение:

— с 9 до 14 часов: в домах №№ 4а, 6, 6а, 6б, 8б на Железнодорожной улице (горячая вода и отопление) и № 23а на Первомайском проспекте (отопление);

— с 13 до 19 часов: в домах №№ 7, 7А, 10б, 10, 10а, 12 на Советской улице, №№ 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 21 на Московской улице, № 4 и № 6 на Кондопожской улице, № 7 и № 9 на Октябрьском проспекте, №№ 6, 8 и 12 на Первомайском проспекте.