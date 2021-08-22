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Три иномарки жестко столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:05, 23 Августа 2021
фото: фото Юлия Василькова / группа ДТП Петрозаводска и Карелии

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Авария с участием трёх иномарок произошла накануне на перекрестке Чапаева и Ватутина в Петрозаводске.

Как сообщают очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, в воскресенье, 22 августа около 18 часов на перекрестке Чапаева и Ватутина в Петрозаводске произошла авария с участием трёх иномарок.

Судя по записям с камеры видеонаблюдения и сообщениям очевидцев, Daewoo Nexia ехала вниз по Чапаева и столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan, который двигался по Ватутина. От удара Nexia выскочила на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pajero.

Автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Видео Юрия Дергаева было опубликовано в группе Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии.

 

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