Три картины похитили из квартиры в Петрозаводске, разбив окно

Злоумышленник думал, что картины подлинные и представляют художественную ценность.

Как рассказали в МВД Карелии, в конце апреля в дежурную часть по Петрозаводску обратилась 55-летняя женщина, которая сообщила, что ее обокрали. Кто-то разбил окно в квартире, расположенной в микрорайоне Кукковка, и похитил три картины. Ущерб был оценен в 1950 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Полицейские выяснили, что к хищению причастен 41-летний горожанин, ранее уже привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Он дал признательные показания.

Оказалось, что, ранее познакомившись с женщиной на улице, подозреваемый не отказал ей в просьбе помочь по хозяйству. Оказавшись в чужой квартире, он обратил внимание на картины и решил, что они подлинные. Спустя время вернулся, убедился, что хозяйки нет, разбил окно и похитил имущество.

Когда выяснилось, что произведения живописи особой ценности не представляют, подозреваемый от них избавился.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.