Три класса в школе на юге Карелии перевели на дистант из-за ОРВИ

С 26 декабря в школу города Лахденпохья из-за роста заболеваемости ОРВИ не выйдут 5-в, 8-в и 9-в классы.

В паблике единственной в Лахденпохье школы опубликована информация о том, что с понедельника, 26 декабря, три класса не выйдут на очные занятия.



«К очному обучению приступают все классы, кроме 5-в, 8-в и 9-в классов. Уроки по 35 минут, перемены 10 минут. Будем здоровы, терпеливы и уважительны друг к другу! Впереди самый волшебный праздник!» - говорится в сообщении.



Там же опубликовано расписание школьного автобуса.