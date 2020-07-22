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Три лесных пожара на севере Карелии заметили с самолета

Новости. Общество
15:03, 23 Июля 2020
фото: © Минприроды Карелии
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В результате облета территории Лоухского района обнаружено три лесных пожара на площади 1,9 га, сообщили в Минприроды Карелии.

В республике продолжается патрулирование лесов, где в связи с увеличением туристического потока и установившейся теплой погодой возросло количество пожаров.

В зависимости от условий погоды и класса пожарной опасности для патрулирования используются самолеты Cessna с целью оперативного обнаружения возгораний. Так, 21 июля во время облета территории Лоухского района обнаружено 3 лесных пожара на площади 1,9 га. Пожары возникли по вине человека.

По состоянию на 23 июля фактический налет часов сейчас составляет 358 часов. В работе по тушению лесных пожаров задействуются воздушные судна – самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

Помимо авиационного, также проводится наземное патрулирование силами лесничеств. С момента введения (с 28 мая) особого противопожарного режима проведено более 1160 патрулирований, в том числе 358 в выходные и праздничные дни, 200 патрулирований совместно с МЧС и МВД.

По результатам патрулирований выявлено 25 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в адрес нарушителей направлены извещения на составление протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 131 лесной пожар на общей площади 508,6 га. За аналогичный период прошлого года произошло 86 лесных пожаров на площади 589,1 га.

Ранее пожар уничтожил 2 га леса в Приладожье Карелии.

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