Три новых лаборатории открыто в Петрозаводске для научных разработок

Карельский научный центр РАН получил финансирование по национальному проекту "Наука" и открыл три новых лаборатории, разработки которых будут полезны для экономики Карелии.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике врио председателя КарНЦ Ольга Бахмет.

По ее словам, получение статуса Федерального исследовательского центра в 2017 году, дало возможность Карельскому научному центру участвовать в национальных проектах, финансируемых из федерального бюджета, сообщают "Вести Карелии".

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