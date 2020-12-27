Три новых резидента ТОСЭР "Кондопога" появились в Карелии

Департамент регионального развития Минэкономразвития России внес в реестр территории опережающего развития "Кондопога" еще три компании-резидента.

Кондопожская ТОСЭР в Карелии на сегодня является самой масштабной. В её состав входит 9 предприятий. Напомним, что в ТОР "Костомукша" реализуют свои проекты семь резидентов, в ТОР "Надвоицы" - пять.

"Территория опережающего социально-экономического развития - это часть региона с особым правовым и налоговым режимом для компаний. Резиденты ТОСЭР получают широкий набор преференций. ТОСЭР предлагает своим резидентам значительные льготы, прежде всего, в налогообложении. В частности, налог на имущество и земельный налог для предприятий ТОСЭР равны нулю, налог на прибыль − 5% вместо 20%. Значительно снижены отчисления по заработной плате. Несомненно, для Кондопоги появление новых резидентов – это большой шаг вперед для развития экономики", - отметил заместитель премьер-министра Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.





Глава администрации района Виталий Садовников рассказал, что ТОСЭР в Кондопожском городском поселении была создана в декабре 2017 года. Сегодня резиденты ТОСЭР в промышленных масштабах производят экологическую продукцию из дикоросов, реализуют инвестиционные проекты по глубокой переработке древесины, развиваются в сфере туризма. В ближайшее время начнут работу два перерабатывающих рыбозавода. Благодаря ТОСЭР в район пришли миллиардные инвестиции. Такая территория стала мощным стимулом для развития, как бизнеса, так и в целом Кондопожского района.

В данный момент в администрации кондопожского района рассматривается еще ряд заявок на получение статуса резидента ТОР "Кондопога". Работа по ним продолжится в 2021 году.

Генеральный директор ООО 'Группа "Баренц" Илья Раковский представляет Главе Карелии Артуру Парфенчикову проект строительства рыбоперерабатывающего завода в Янишполе. Фото: Сергей Юдин, ИА "Республика".