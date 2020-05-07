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Три новых случая Covid-19 подтверждено в Карелии

Новости. Общество
09:17, 08 Мая 2020
фото: © Илья Питалев
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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за минувшие сутки увеличилось на 3 и составило 128 человек.

Подтверждено еще 3 новых случая заражения Covid-19 на территории республики, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Все заболевшие – жители Петрозаводска.

Общее число выздоровевших в Карелии достигло 29 человек (+7 за сутки).

Всего проведено 19874 исследований на коронавирус (+397 за сутки).

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине – 6152 человека, их число за сутки выросло на 175.

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