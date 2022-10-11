Три популярных маршрута автобусов изменятся в крупном районе Петрозаводска

На Древлянке из-за коммунальных работ временно изменится схема движения маршруток, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На выходных, с 19 по 20 ноября, изменится схема движения транспорта на Древлянке. В выходные будет перекрыт небольшой участок в Скандинавском проезде, в районе пересечения с Лапландской улицей.



Временные неудобства связаны с работами застройщика на коммунальных сетях. Компания «КСМ» будет подсоединять новые объекты к системам ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.





Кроме того, на время работ изменятся маршруты автобусов №№ 12, 17 и 19. С Лососинского шоссе и обратно общественный транспорт будет следовать не через Ярославскую улицу и Скандинавский проезд, а через Оборонную улицу.





Автобусный маршрут № 12:



— прямое направление: Финский пр-д — Оборонная ул. — Лососинское ш. — ул. Попова — по маршруту следования;



— обратное направление: по маршруту следования — ул. Попова — Лососинское ш. — Оборонная ул. — Финский пр-д.



Автобусный маршрут № 17:



— прямое направление: Финский пр-д — Оборонная ул. — Лососинское ш. — Торговый центр «Столица» — по маршруту следования;



— обратное направление: по маршруту следования — ул. Попова — Лососинское ш. — Оборонная ул. — Финский пр-д.



Автобусный маршрут № 19:



— прямое направление: Финский пр-д — Оборонная ул. — Лососинское ш. — Торговый центр «Столица» — по маршруту следования;



— обратное направление: по маршруту следования — ул. Хейкконена — Лососинское ш. — Оборонная ул. — Финский пр-д.