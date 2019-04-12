Три пожара произошло в Петрозаводске за сутки

В карельской столице сгорели два мусорных контейнера, а также обгорел мусоросборник, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Так, в доме на улице Хейкконена по неизвестным причинам загорелась камера мусоросборника. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Кроме того, сгорели два мусорных контейнера во дворах на проспекте Комсомольском и улице Советской.