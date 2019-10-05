Три пожарных депо откроют в Карелии в этом году

В октябре и декабре в трех районах республики введут в эксплуатацию три пожарных депо, сообщают в региональном правительстве.

В поселке Лоухи подходят к концу работы по капремонту здания будущего депо, реконструированного из гаража и склада. На эти цели из бюджета республики выделено около 10 млн рублей. Срок окончания работ - до 20 октября.



К 15 октября планируют завершить реконструкцию пожарного депо для отряда противопожарной службы в Беломорске. На эти работы по федеральной целевой программе было выделено более 37 млн рублей. Кроме того, администрация Беломорска приведет в порядок участок автодороги к пожарному депо по улицам Карельская и Пионерская. На ремонт направлено около 1 млн 717 тыс. рублей.



Идут работы по монтажу нового модульного депо в Рабочеостровске Кемского района. На этот объект из республиканского бюджета выделено 24 млн рублей. В депо поставят новую мебель и необходимое оборудование для пожарных. Все мероприятия планируют завершить до 1 декабря этого года.