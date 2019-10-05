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Новости. Общество
09:15, 05 Октября 2019
фото: правительство Карелии

Три пожарных депо откроют в Карелии в этом году

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В октябре и декабре в трех районах республики введут в эксплуатацию три пожарных депо, сообщают в региональном правительстве.

В поселке Лоухи подходят к концу работы по капремонту здания будущего депо, реконструированного из гаража и склада. На эти цели из бюджета республики выделено около 10 млн рублей. Срок окончания работ - до 20 октября.

К 15 октября планируют завершить реконструкцию пожарного депо для отряда противопожарной службы в Беломорске. На эти работы по федеральной целевой программе было выделено более 37 млн рублей. Кроме того, администрация Беломорска приведет в порядок участок автодороги к пожарному депо по улицам Карельская и Пионерская. На ремонт направлено около 1 млн 717 тыс. рублей.

Идут работы по монтажу нового модульного депо в Рабочеостровске Кемского района. На этот объект из республиканского бюджета выделено 24 млн рублей. В депо поставят новую мебель и необходимое оборудование для пожарных. Все мероприятия планируют завершить до 1 декабря этого года.

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Комментарии

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mts
2019-10-05 09:43:39
Вызывает смех и боль за народ Карелии. Все экипажи мчс старые. Не укомплектованные элементарной помпой. Был свидетелем в Сосновом бору. Предлагал помощь. Ответ - помпа не работает. Вода с онего, за 3 километра. Так как нет пож. Водоемов, председатель все продал под застройку. Короче бардак. В сухое лето, Карелия обделается хуже чайки вскормленной в неволе в связи со сломанным крылом и отсутствием хоть какой то помощи от Гринписа, который занимается только политикой, а не помощью животным.
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