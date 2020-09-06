Три района Карелии оказались в лидерах по росту инвестиций в экономику

Лидерами по росту инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2020 года среди муниципалитетов Карелии стали Медвежьегорский, Олонецкий и Калевальский районы.

Это следует из отчета Карелиястата "Основные итоги инвестиционной деятельности в Республике Карелия" за январь-июнь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Медвежьегорском районе инвестиции в основной капитал увеличились в 3,8 раза, в Калевальском - в 2,3 раза, в Олонецком - в 2 раза.

Кроме того, зафиксирован рост инвестиций в экономику Костомукши (в 1,8 раза), Петрозаводска (на 44%), Пряжинского района (на 12%), Прионежского района (на 3,8%).

В каких отраслях экономики увеличился объем инвестиций, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".