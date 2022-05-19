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Три тонны мусора собрали с площади в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 19 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Более 13 кубометров мусора собрали жители Петрозаводска в районе Почтовой площади на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводске.

В минувшую среду, 18 мая, в рамках ежегодной городской акции «Чистый Петрозаводск» прошла уборка мусора на территории, прилегающей к Почтовой площади на Древлянке. В субботнике приняли участие около 30 человек. Среди них — специалисты администрации города и подведомственных учреждений, а также представители спортивной школы олимпийского резерва № 1. Общими усилиями удалось собрать более 13 кубометров мусора и веток.

Сезон весенних субботников в карельской столице продолжается. Администрация приглашает всех желающих поддержать ежегодную общегородскую акцию «Чистый Петрозаводск».

Так, 21 мая с 12 до 14 часов в парке 50-летия Пионерской Организации молодёжный центр «Смена» при поддержке муниципалитета проведёт большой тематический субботник «Всегда готов!».

Также администрация напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать уборку на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности можно найти на сайте администрации Петрозаводска.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.

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