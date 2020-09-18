Три тысячи елей посадили в Карелии участники акции "Сохраним лес"

Акция по посадке деревьев "Сохраним лес" состоялась в Кондопожском районе 18 сентября, сообщает Минприроды Карелии.

Участники акции приехали в Кондопожский район, чтобы создать новый участок леса. В мероприятии приняли участие сотрудники Минприроды республики, глава Карелии Артур Парфенчиков, а также представители "Кареллесхоза", "Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов", "Кондопожского центрального лесничества", компании "Русский Лесной Альянс" и регионального отделения ОНФ.

Участники акции высадили более трех тысяч европейских елей, которые были выращены в питомнике в поселке Сопоха.

Ранее сообщалось, что сотрудники Минприроды и правительства Карелии посадят более 6 тысяч молодых сосен.