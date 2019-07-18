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Новости. Экономика
09:35, 18 Июля 2019

Три удобные программы для работы с видео

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В настоящее время легко найти софт, при помощи которого можно редактировать видео и осуществлять прочие процедуры.

Некоторые приложения достаточно простые, способны только обрезать кадры. Другие же, наоборот, требуют профессионального подхода, поэтому не подходят рядовым пользователя из-за слишком сложного интерфейса.

Чтобы перевернуть видео и совершить другие операции по его редактированию нужно использовать подходящую для этого программу. На странице https://amssoft.ru/kak-perevernut-video-na-kompyutere.php каждый желающий может загрузить программу "ВидеоМОНТАЖ" и осуществлять разные манипуляции с видеофайлами.

Немного сведений о программах

"ВидеоМОНТАЖ" представляет собой многофункциональное ПО, при помощи которого можно не только осуществить перевернуть видео на компьютере, но и произвести многие другие операции. С его помощью получиться производить обрезку и накладку музыки, дополнить фильм титрами и заставками, сделать переходы между фрагментами, использовать разные фильтры и так далее. У пользователей также появляется возможность сменить фон, используя удобную функцию. С предлагаемой программой любые проекты могут посоревноваться профессиональными работами.

"ВидеоМАСТЕР" является удобным конвертером видеозаписей, способным работать с разными  форматами файлов. Он может преобразовать видео в любое требуемое расширение. Кроме этого софт предоставляет доступ к редактированию, обрезанию и соединению файлы, накладыванию спецэффектов и улучшению качества изображение путём добавления текста или графики.

Программу по достоинству оценят киноманы и пользователи, часто скачивающие видеофайлы и записывающие клипы. С её помощью можно очень быстро и качественно конвертировать любой фильм, исправив любые дефекты изображения.

"ВидеоШОУ" отличаются простым и понятным интерфейсом, предоставляя пользователям больше опций для работы с видео. Кроме всевозможных спецэффектов при помощи данного софта можно самостоятельно произвести настройку анимации, что позволит создавать авторские картины.

Скачайте и установите одну из вышеперечисленных программ. Это не только сэкономит время, но и позволит создавать действительно качественные видео-работы.

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