Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)

Открылось движение по улицам Оборонной и Новосёлов, количество выездов из «Скандинавии» увеличилось до трех, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В карельской столице открылись для движения транспорта улицы Оборонная и Новосёлов. Современная двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой обеспечивает подъезд к недавно открывшейся школе в районе «Скандинавия» и строящимся жилым комплексам.

Протяжённость новой дороги на Древлянке — 1,7 км. Она оснащена павильонами для остановок общественного транспорта, светофорами и пешеходными ограждениями.

Средства на строительство объекта выделены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Работы выполнила подрядная организация ООО «ПСК Строитель». Реализация проекта позволила организовать сразу три выезда из новых районов Петрозаводска.

Улица Оборонная, связывающая новую школу с Лососинским шоссе, была открыта сегодня в 10.00 утра.