Три установленные скамейки преобразили улицу в городе Карелии

Власти Кемского района благодарят рабочих, которые установили три скамейки и положили тротуарную плитку.

6 июня завершилось благоустройство участка по улице Карельская. Об этом информирует официальная группа администрации Кемского района. Территория была благоустроена в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Местные власти выразили благодарность компании «Спецсервис», пояснив, что на территории были выполнены как предусмотренные сметой работы, так и благоустройство на безвозмездной основе.

На территории по улице Карельская произвели не только очистку площади от кустарников, как заложено было в смете, но и выложили тротуарной плиткой участок и установили скамейки.

Ранее сообщалось, как красивые скамейки появились в центре Петрозаводска.