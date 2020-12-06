Тринадцать новых автобусов отправили в районы Карелии

Новые "Газели", приобретенные за счет республиканского бюджета, будут работать на внутримуниципальных маршрутах, сообщили в Минтрансе Карелии.

Тринадцать новых автобусов "ГАЗель-NEXT" (доступная среда) поступили в Петрозаводск, чтобы отправиться в районы республики. В минувшую пятницу ключи от двух автобусов были переданы представителям Пудожского района. Новая техника приобретена для внутримуниципальных пассажирских перевозок.

Как отметила заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова, на закупку автобусов из республиканского бюджета были выделены 90 млн рублей. В результате в июне этого года в республику поступили 15 автобусов марки "ПАЗ-320435-04 "Вектор Next", которые уже работают в районах, а сейчас – еще 13 машин "ГАЗель-NEXT".

"Это автобусы самой последней модификации. Все без исключения машины – и "ПАЗы" и "Газели" - оборудованы приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров", - сказала Юлия Мизинкова.

В Минтрансе напомнили, что одновременно с этим за полтора года кардинально обновился парк подвижного состава республиканских предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-Сервис". Приобретение новых машин не только обеспечило комфорт и безопасность для пассажиров, но и повысило рентабельность автотранспортных предприятий, значительно сократив затраты на горюче-смазочные материалы и ремонтные работы.

Ранее зимнее расписание автобусов обрадовало жителей Сортавалы.