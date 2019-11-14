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Новости. Экономика
16:20, 14 Ноября 2019
фото: © ТРК "ЛОТОС PLAZA"

ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает на день рождения к Деду Морозу: новогодние чудеса начинаются с этого праздника

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Кого принято приглашать на день рождения? Правильно, самых близких друзей!

А кто друзья у Деда Мороза, как думаете? Конечно же, дети! Поэтому 17 ноября в 15 часов всех детей Дедушка Мороз приглашает к себе на дружескую встречу в ТРК "ЛОТОС PLAZA"!

Традиционно в середине ноября в торгово-развлекательном комплексе проходит замечательный праздник – ребята спешат поздравить с днем рождения главного зимнего волшебника Дедушку Мороза и вместе с ним начать отсчет дней до Нового года!

ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает вас всей семьей поздравить именинника и весело провести время: в этот день гостей праздника ждут веселые конкурсы с призами и подарками, театрализованное шоу, сказочные герои, много сюрпризов и веселья! И самое главное - гости праздника зажгут огни главной Новогодней ёлки - символа волшебства и ожидания заветных подарков!

Праздник начнется в 15.00 на 1 этаже второй очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA". А уже в 16.00 будем дружно кричать "Ёлочка, гори!". Не пропустите!

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