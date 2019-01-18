Трое человек пострадали при столкновении двух иномарок в Петрозаводске

На Ключевой лоб в лоб столкнулись два автомобиля, трое пострадали, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В четверг на улице Судостроительной у дома №14 водитель Renault Logan не справился с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в Renault Sandero.

В ДТП получили травмы водители и пассажир Sandero, последний был доставлен в БСМП.