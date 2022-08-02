Трое детей пострадали в страшной аварии у дачного поселка в Карелии

Автомобиль улетел в кювет у Лучевого-1, пять человек пострадали.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг, 11 августа, на 3 км при подъезде к местечку «Лучевое-1» произошло ДТП. По предварительным данным, в 16.05 62-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В результате аварии травмы поучили водитель и его пассажиры: 40-летняя женщина, 13-летний школьник, 9-летняя школьница и 3-летний ребенок.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, москвич устроил в Карелии жесткую аварию с пострадавшими.