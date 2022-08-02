Москвич устроил в Карелии жесткую аварию с пострадавшими

Житель Москвы стал виновником ДТП на трассе «Кола» в Сегежском районе.

Авария произошла в минувшую пятницу, 10 августа, в 17.10 на 693 км федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Житель Москвы, 39-летний водитель автомобиля Great Wall, не справился с управлением и допустил наезд на силовое ограждение, а затем врезался в впереди движущий автомобиль Toyota.

В результате ДТП травмы получила 35-летняя москвичка, пассажирка Great Wall.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, автомобилист на высокой скорости протаранил преграду в городе Карелии.