Москвич устроил в Карелии жесткую аварию с пострадавшими

Житель Москвы стал виновником ДТП на трассе «Кола» в Сегежском районе.
Авария произошла в минувшую пятницу, 10 августа, в 17.10 на 693 км федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Житель Москвы, 39-летний водитель автомобиля Great Wall, не справился с управлением и допустил наезд на силовое ограждение, а затем врезался в впереди движущий автомобиль Toyota.
В результате ДТП травмы получила 35-летняя москвичка, пассажирка Great Wall.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, автомобилист на высокой скорости протаранил преграду в городе Карелии.
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