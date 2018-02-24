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Новости. Происшествия
10:18, 24 Февраля 2018

Трое подростков спасены со льда Онего в Петрозаводске

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Сотрудники МЧС спасли трех подростков, которые отправились на Ивановские острова и не смогли вернуться в город.

23 февраля в районе 14:00 часов трое подростков вышли из города Петрозаводск по льду Онежского озера на Ивановские острова. При этом они никого не предупредили о своем перемещении. С собой подростки взяли  средства связи и небольшой запас еды. В 21:00 час они запросили помощи, так как решили, что не смогут самостоятельно вернуться домой. 

«Выдвинулись мы поздно, розжиг не взяли, да и холодно сегодня. В самом конце пути мы поняли, что сами назад не доберемся. Мы и вода замерзли, костер разжечь не смогли»,- пояснил один из подростков спасателям, которые прибыли на подмогу.

Для спасения пострадавших было оперативно направлено судно на воздушной подушке Хивус 10 Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В работах по спасению приняли участие также сотрудники ГИМС МЧС по Карелии и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной  части для оказания первой медицинской помощи. 

Подростки были эвакуированы на берег, все трое осмотрены медицинским работником. Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Подростки были переданы родителям, сообщают в МЧС РФ по Карелии.

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