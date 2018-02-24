Трое подростков спасены со льда Онего в Петрозаводске

Сотрудники МЧС спасли трех подростков, которые отправились на Ивановские острова и не смогли вернуться в город.

23 февраля в районе 14:00 часов трое подростков вышли из города Петрозаводск по льду Онежского озера на Ивановские острова. При этом они никого не предупредили о своем перемещении. С собой подростки взяли средства связи и небольшой запас еды. В 21:00 час они запросили помощи, так как решили, что не смогут самостоятельно вернуться домой.

«Выдвинулись мы поздно, розжиг не взяли, да и холодно сегодня. В самом конце пути мы поняли, что сами назад не доберемся. Мы и вода замерзли, костер разжечь не смогли»,- пояснил один из подростков спасателям, которые прибыли на подмогу.

Для спасения пострадавших было оперативно направлено судно на воздушной подушке Хивус 10 Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В работах по спасению приняли участие также сотрудники ГИМС МЧС по Карелии и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части для оказания первой медицинской помощи.

Подростки были эвакуированы на берег, все трое осмотрены медицинским работником. Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Подростки были переданы родителям, сообщают в МЧС РФ по Карелии.