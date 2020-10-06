Трое потерпевших по делу Ефремова требуют компенсацию морального вреда в 3 млн рублей

Трое потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому.

Об этом ТАСС сообщил их адвокат Александр Добровинский.

"Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда", - сказал он.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.