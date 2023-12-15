Трое жителей Карелии безропотно отдали свои пароли и коды доступа мошенникам

Трое жителей Карелии назвали свои пароли и коды доступа телефонным аферистам, предоставив им доступ к порталу госуслуг и позволив перевести деньги на другие счета.

Одна из популярных мошеннических схем — звонок от оператора сотовой связи — все чаще беспокоит жителей республики. За последнюю неделю только в полицию Костомукши поступило 3 заявления - от 44-летнего и 56-летнего горожан, а также от 63-летней пенсионерки. Все они рассказали, что неизвестные обманом убедили их передать данные по телефону, после чего мошеники получили доступ к учетной записи костомукшан от портала госуслуг.

Так, в двух случаях, жителям города горняков телефонные аферисты звонили, представившись операторами связи. Они убеждали граждан, что необходимо продлить действие договора, чтобы сохранить номер мобильного телефона. Якобы для этого необходимо продиктовать числовой пароль, который придет в смс-сообщении. А сообщения содержали пароли доступа на портал госуслуг. После этого мошенники получали доступ ко всей личной информации жителей Карелии.

А, 63-летняя костомукшанка, ответив на звонок, думала, что разговаривает с оператором госпортала и установила по его требованию мобильное приложение банка. После этого лжеоператор выяснил у пенсионерки коды доступа к приложению и оформил кредит на сумму 190 тысяч рублей, переведя деньги на другие счета.

Полиция проводит проверки и устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также личности злоумышленников, причастных к обману.