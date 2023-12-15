Реклама

Большие семейные квартиры еще остались в последнем строящемся доме экологически чистого квартала «Свиристель»
15.12.2023 20:50
На Земле бушует магнитная буря
17.12.2023 19:30
На российско-финляндской границе мигрант вышел из леса в Евросоюз
17.12.2023 14:15
Поезд сбил выехавший на пути снегоход в Карелии
17.12.2023 14:56
Машина загорелась посреди дороги в Петрозаводске
17.12.2023 20:30

Трое жителей Карелии безропотно отдали свои пароли и коды доступа мошенникам

Новости. Происшествия
09:48, 18 Декабря 2023
фото: © Anastasiya Anikonava / istockphoto

Новости партнеров

Трое жителей Карелии назвали свои пароли и коды доступа телефонным аферистам, предоставив им доступ к порталу госуслуг и позволив перевести деньги на другие счета.

Одна из популярных мошеннических схем — звонок от оператора сотовой связи — все чаще беспокоит жителей республики. За последнюю неделю только в полицию Костомукши поступило 3 заявления - от 44-летнего и 56-летнего горожан, а также от 63-летней пенсионерки. Все они рассказали, что неизвестные обманом убедили их передать данные по телефону, после чего мошеники получили доступ к учетной записи костомукшан от портала госуслуг.

Так, в двух случаях, жителям города горняков телефонные аферисты звонили, представившись операторами связи. Они убеждали граждан, что необходимо продлить действие договора, чтобы сохранить номер мобильного телефона. Якобы для этого необходимо продиктовать числовой пароль, который придет в смс-сообщении. А сообщения содержали пароли доступа на портал госуслуг. После этого мошенники получали доступ ко всей личной информации жителей Карелии.

А, 63-летняя костомукшанка, ответив на звонок,  думала, что разговаривает с оператором госпортала и установила по его требованию мобильное приложение банка. После этого лжеоператор выяснил у пенсионерки коды доступа к приложению и оформил кредит на сумму 190 тысяч рублей,  переведя деньги на другие счета.

Полиция проводит проверки и устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также личности злоумышленников, причастных к обману.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией
12.12.2023, 11:36
Фотография крадущей солнце старухи заняла почетное место в российском конкурсе

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.