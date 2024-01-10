Трое жителей Карелии стали миллионерами

Трое клиентов Почты России из Карелии выиграли по 1 млн рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи», сообщили в пресс-службе Почты России.

Как рассказали в источнике, счастливчики живут в Сегежском, Лоухском и Беломорском районах. Всего же новогодний тираж принес выигрыши 305 клиентам почты.

Новогодний тираж «Мечталлион» прошел на Первом канале 1 января 2024 года.

Больше всего повезло жителям Москвы, Московской области, Новосибирской области, Краснодарского края, Ростовской и Иркутской областей, Свердловской области, Ханты-Мансийского округа-Югры, Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Башкортостан, Ставропольского края, Ленинградской области и Алтайского края. В каждом из этих регионов по миллиону в праздничном розыгрыше выиграли от семи человек.