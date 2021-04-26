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Трое жителей Петрозаводска скончались от коронавируса

Новости. Общество
09:32, 27 Апреля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии за все время пандемии составило 461 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 80-летняя женщина, в Госпитале для ветеранов войн умерла 73-летняя пациентка, в Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончался 62-летний мужчина. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 27 апреля составило 461 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 45 человек. Из этого числа заболевших – 43 человека, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 45638 человек.

Выздоровели 43682 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 48 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7432,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3251,5 случая, по Северо-Западу – 5712,7.

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